Sabah gazetemizin haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek yine müthiş bir atlatma haberin altına imza attı. Meğer İsrail tıpkı Filistin'de olduğu gibi KKTC'de de parayla satın aldığı arazilere Yahudileri yerleştirmeye başlamış. Bu yolla KKTC'ye yerleşen Yahudilerin sayısı 30 bini bulmuş.

İsrail eliyle Filistin'i ufak ufak işgal eden Yahudiler yüzünden Filistinliler en sonunda Gazze ve Batı Şeria'daki daracık alanlara sıkıştırılmış, en sonunda da İsrail, topuyla tüfeğiyle esas işgal planını devreye sokmuştu. Belli ki yeni hedefleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti...

Sevgili Abdurrahman kardeşim, bu müthiş haberiyle belki de İsrail ile ABD'nin sinsice yürüttüğü Büyük Ortadoğu Planı'nın tekerine en büyük çomağı soktu. Eminim bu "parayla vatan satışı", onun haberinden sonra kontrol altına alınacaktır. Ama hepsinden önce hem KKTC'de hem de Türkiye'de yaşayan insanlarımızın bu konuda "milli" bir hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Malum, savaşlar artık meydanlarda çala kılıç yaşanmıyor. Fetihler de maalesef tapu dairelerinde gerçekleşiyor.

Bu arada "Bizim Gazze meselesiyle ne ilgimiz var?" diyen at gözlüklülerin umarım birazcık gözleri açılmıştır.



Konuşun artık!

Seçil Erzan olayı sizce de artık kabak tadı vermeye başlamadı mı? Sabah kuşağı, haber bültenleri, tartışma programları, sosyal medya sanki memleketin başka derdi yokmuş gibi neredeyse sadece bu olayla ilgilenir oldu. Sizi bilmem ama bana artık fena halde gına geldi.

Oysa Seçil Erzan ne ilk ne son dolandırıcı. Haberde adı geçen hırslılar şürekası da son saadet zinciri olmayacak kuşkusuz.







Bu işin gündemde bu kadar hacim kazanmasının tek nedeni, dolandırılanların çok ünlü olması. Yoksa bu iş kimsenin ruhu duymadan sürüp gider ya da ancak gazetelerin üçüncü sayfalarında kendine yer bulabilirdi. Buna sebep olanlar ortak bir basın toplantısı ile halkın karşısına çıkmalı, bütün açık yüreklilikleriyle konuşmalı, başlarına geleni anlatmalı.

Kimse kusursuz değildir. İmparatorlar bile... Önemli olan; kusurunu bilmek, yaptığı hatanın getirdiği tecrübeyle insanlara kıyı feneri olmak, olası kurbanların kayalıklarda parçalanmasını engellemek.

Haydi, bekliyoruz...



Bir İstanbul beyefendisi daha...

Acaba dünyamızın bu kadar kaba ve acımasız olmasının nedeni, nezaket temsilcisi "beyefendi" ve "hanımefendilerin" birer birer eksilmesi olabilir mi? Son İstanbul beyefendilerinden Can Gürzap'ın vefatını öğrendiğimde bunu düşündüm. Sanırım onlarla birlikte nezaket, zarafet, incelik, hoşgörü, sabır, şıklık ve asalet de ölüyor.







52 yıllık tiyatrocuydu Can Gürzap. Sadece oynamaz, oynatırdı da. Tiyatro mesaisinin büyük bölümünü gençlere bu sanatı öğretmeye adamıştı.

Durum böyleyken, insanlarımızın büyük bölümünün onu bir mafya dizisindeki "Davut" karakteriyle tanıması canımı yakmıştı..

Güle güle Can beyefendi...



Gaf'let kürsüsü

Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu'nun, Genel Kurul Toplantısı'nda Filistin için yaptığı konuşma "Filistin falan şu an gündemimiz değil" sözleriyle kesilmek istendi.



Zap'tiye

En kültürlü, en entelektüel vatandaşımız Fazıl Say Instagram'a sünnet fotoğrafını koymuş, 12 bin kişi beğenmiş. Allah'ım sen aklımıza mukayyet ol!..



Ne demiş?

Muhabir "Kendinizde keşfettiğiniz yeni bir özelliğiniz var mı?" diye sorunca Hülya Avşar'dan yine hınzır bir cevap geldi: "Evet, hamileymişim, onu öğrendim." (Kahkahalar)