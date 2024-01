Ortalıkta fena oyunlar tezgahlanıyor. Özellikle yabancı düşmanlığı kirli eller tarafından körükleniyor. İsrail zulmünü protesto için elinde bayrak taşıyanlar "Sen Arap sevicisin" diye yumruklanıyor.

Köşemizin kadim okurlarından Memduh Öksüz de bu hassas konuya değinmiş:

"Merhaba Yüksel abi. Yazılarınızı büyük bir zevkle, dersle, dertle takip ediyorum. Köşenizde yazımı yayınlarsanız mutlu olurum.

Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş gibi birçok ilimizde bin yıldır birlikte yaşadığımız Arap kardeşlerimiz var. Kardeşlerimiz diyorum çünkü Yüce Allah 'İnananlar ancak kardeştirler' buyuruyor. Bilirsiniz, '1 ayeti inkar eden, 1 ayete ters düşen, 1 ayete muhalif olan bütün Kur'an-ı Kerim'i inkar etmiş gibidir' buyuruluyor.

Irkçılık hastalığı, Arap'ı hakir görüp batı hayranlığına kapılmak koca Osmanlı'nın sonunu getirdi. Celladına aşık ettiler koca milleti.

minimal ırkçılık dönemi... Daha küçük lokma lazım müstevlilere. Sen Laz'sın, o Çerkez, bu Çepni... Ayrıştırma faaliyetleri tam gaz devam ediyor.

Peygamberimiz, Veda Hutbesi'nde özetle; 'Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur, üstünlük ancak takva iledir' demişken sen neyin derdindesin?

Demem o ki, her milletin kötüsü mevcuttur. Buradan hareketle İslam ve Türk kültüründe bulunmayan ırkçılık batağına saplanmamak gerekir. Unutmayalım, Peygamberimiz de bir Arap'tı. Hani Allah'ın 'Yeri göğü senin için yarattım' dediği peygamber. Bari onun aziz ruhunu incitmekten çekinin bre densizler.

Her milletin kötüsü var derken bizde yok mu? Ooo olmaz mı? Siyonist Yahudiler'in kendilerini üstün ırk diğerlerini kanı-malı helal köpek gibi görmesi gibi kendini üstün görenimiz oldukça çok. Soyu ile ırkı ile övünüp bize fare görmüş gibi tiksinerek bakan insan dolu toplumumuz.

Kibir abideleri dolu ortalık. Oysa ki 'Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennetin kokusunu uzaktan dahi alamayacaktır' demiş Hz. Peygamber.

Uyanmanın tam zamanı. Oyunu gör artık. Kör değilsin sen, sadece nankör..."



Mezarını satıp zengin olanlar

Değerli okurum ve dostum Muharrem Akduman bu haftayı da boş geçmedi:

"Mezar fiyatları 4 bin ile 70 bin lira arasında ama maalesef mezar yok... Zincirlikuyu'da 2 milyondan aşağı yer yok. Feriköy'de bile 1 milyon. İşin enteresan tarafı, zamanında birkaç yer alan uyanıklar satıyor fahiş fiyata.







Ama sözde satış yasak!.. Peki nasıl oluyor bu? Noterden vekalet ile... Mezar tapusu yine satanın üzerinde gözüküyor ve izin vermiş oluyor, 'Benim mezar yerime şu kişi gömülebilir' diye.

Böyle gelmiş, böyle gidiyor. Sevgiler..."



Diziler sınırları zorluyor

Dizi filmlerden şikayetler giderek artıyor. Okurumuz Ahmet Karavelioğlu da dertli olanlardan:

"Sayın Aytuğ, rahmetli Kemal Sunal ağabeyimizden özür diliyorum. Çocuklarıma ilkokul yıllarında filmlerini izletmezdim. Nedeni, kullandığı argo kelime, hani meşhur -affınıza sığınarak- eşşoğlu eşek. Halbuki ne kadar güzel söylerdi.







Fakat şimdiki diziler resmen coştu. Yalı Çapkını son bölümlerde sınırları çok geçti. Sansürlüyorlar ama beş yaşında çocuk bile anlar. Diğer diziler de farklı değil. Saygı ve sevgiyle..."



HAFTANIN ŞİİRİ



KÖRDÜĞÜM

Ben kokuna hasret bülbül,

sen kadifeden gülüm

Sen sevdadan dokunmuş halı,

ben her ilmekte kördüğüm

Aşk Tedavülden Kalkmadan - 2005



Gaf'let kürsüsü

Değerli okurum Muharrem Akduman not etmiş: Gümüşhane'de 112'ye "Burada çok ölü var, acele gelin" diye ihbar gelmiş. Gidip bir de bakmışlar ki mezarlık...



Zap'tiye

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na "Gel o zaman bu koltukta sen otur" deyip, telefonu yüzüne kapatmış. Parti içinde kriz çıkarmakta CHP'den daha "istikrarlı" bir parti gelmez.



Ne demiş?

Okurum ve dostum Ali Aktulga, Dilek Taşı'ndaki repliği not etmiş: "Kömürü elmas yapan, acımasızca geçen zamandır."