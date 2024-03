Olacak şey değil. CHP sanki yerel seçimleri kaybetmek için tüm organlarıyla mücadele veriyor. Yani Cumhur İttifakı'nın bütün kurmayları kafa kafaya verse CHP'nin seçim stratejisini imha etmek için böyle bir kampanya planlayamazdı.

1- CHP'nin bir adayı çıktı, "Belediye başkanı olursam DEM'liler belediyenin kapısından giremez" dedi.

Irkçı ve ötekileştirici söylemi bir yana bıraktım, yahu bu DEM sizin gizli ortağınız değil mi?

2- Ekrem İmamoğlu o adayın üzerini çizip "Kendine başka parti bul" dedi. Bu söylemiyle partinin kim ya da kimler tarafından yönetildiği konusunda kafalarda derin soru işaretleri bıraktı.

3- Aynı Ekrem İmamoğlu, seçilmeden önce verdiği ama gerçekleştiremediği vaatleri önüne konulunca "Hatırlamıyorum" dedi. Peki senin yeni vaatlerine artık kim inanır? Kadir İnanır mı?

4- Partinin genel başkanı Özgür Özel'in son gafı ise adeta olan bitenin üzerine tüy dikti. Dedi ki "Gençler 40 yaş üstü siyasileri devirmek için darbe yaparsa hemen teslim olurum." Vah ki ne vah!.. Demokraside yeni atılım denince zat-ı muhteremin aklına sadece "darbe" geliyor.

Freud yaşasaydı "bilinçaltı yansımaları" üzerine üç cilt kitap yazardı...



Son hayvan bükücü

Avcılıkla aram hiç iyi değil hatta fena halde karşıyım. Ona "spor" diyenlere de açıkça söyleyeyim, gıcığım. Spor yapmak istiyorsan git sahilde koş, Allah'ın sessiz kullarının canını almak da nedir? Eğer taş devrinde yaşamıyorsan ormana çıkıp avlanmayacaksın. Nokta.

Bu şahsi fikirlerimi peşinen dile getirdikten sonra aralarında son Anadolu kaplanının da bulunduğu yüzlerce nadir türü avlayıp bir de marifetmiş gibi sergileyen Ali Haydar Üstay namlı mahlukatı, şu mübarek günde Allah'a havale ediyorum. O müzeleri "Vay be, adam neler vurmuş" diyerek hayranlıkla gezen ahmakları da tabii...









Bu arada haberin sunuluş biçimine de itirazım var. Gazetelerde ve haber bültenlerinde adamın vahşi koleksiyonunun değeri aleni olarak veriliyor. Bu son derece yanlış. Zira bu işte iyi para varmış diye düşünen yeni canilere yol açılıyor. Aman diyeyim...



En tatlı limon

Ramazan temalı pek çok reklam filmi ekranları kapladı. (11 ay boyunca Gazze'deki masumların İsrail tarafından acımasızca vurulmasına destek veren ama ramazan gelince uhrevi bir kişiliğe bürünen iki yüzlü içecek firmasının 'imana gelişine' pek gülüyorum...) Ama içlerinde biri var ki her izlediğimde beni yüreğimden yakalayıveriyor.







Vakıf Katılım'ın reklamında anne, çocuğuna "Git Necmiye teyzenden limon iste" diyor. Teyzemiz, bahçesindeki limon ağacını ufaklığın emrine verip, "Ağaç orada, istediğin kadar alabilirsin" diyor. Çocuk eve geldiğinde bir de bakıyor ki mutfak limon dolu. Hayretle soruyor: "Ama anne limonumuz varmış. Niye istedin ki?" Annesi bir yandan limonların geldiği tabağa yemek koyarken bir yandan da cevap veriyor: "Çünkü Necmiye teyzenin bizde tabağı yoktu..."

Ne güzeldir "Tabak boş gönderilmez" adeti. Hele yemeği ramazanda komşuyla paylaşmak için 'bahane' oluyorsa. Limon gördüğümde yüzüm buruşurdu. Bu kez öyle olmadı.



Gaf kürsüsü

Adana'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni R.Ş. trafikte tartıştığı hemcinsini, çocuğunun gözleri önünde yumrukladı.



Zap'tiye

Her gün yeni para destesi görüntüleri ortaya çıkıyor. Şu partinin logosu "para sayma makinesi" mi olsa acaba?



Ne demiş?

Sokak röportajında sordular: "İstanbul Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz?" Amcamız tam bir kararsızdı: "Ekrem Kurum..."