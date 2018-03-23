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BÜLENT CANKURT
23 Mart 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Bu kez yenge el öpmeye geldi!

Seminerleri nedeniyle Adriana Lima'ya hasret kalan , sevgilisine kavuşmak ve ailesiyle tanışmak için 30 küsur saat uçup üç günlüğüne 'ya gidip gelmişti. Önceki gün de müstakbel yengemiz el öpmeye geldi! Sevgilisini önce ailesiyle tanıştıran Hara, daha sonra Lima'yı doğup büyüdüğü yer olan Burgazada'ya götürmüş. Orada oturan bir arkadaşım, uzaktan çektiği bu fotoğrafı yolladı. Aşıklar el ele adayı tavaf edip keyifli bir gün geçirmişler. Akşamında da maaile Arnavutköy'deki Sur Balık'ta yemek yediler. Sürekli bitirilmeye çalışılan bu aşk, bence nikah masasında noktalanacak...

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