Seminerleri nedeniyle Adriana Lima'ya hasret kalan Metin Hara, sevgilisine kavuşmak ve ailesiyle tanışmak için 30 küsur saat uçup üç günlüğüne Brezilya'ya gidip gelmişti. Önceki gün de müstakbel yengemiz el öpmeye geldi! Sevgilisini önce ailesiyle tanıştıran Hara, daha sonra Lima'yı doğup büyüdüğü yer olan Burgazada'ya götürmüş. Orada oturan bir arkadaşım, uzaktan çektiği bu fotoğrafı yolladı. Aşıklar el ele adayı tavaf edip keyifli bir gün geçirmişler. Akşamında da maaile Arnavutköy'deki Sur Balık'ta yemek yediler. Sürekli bitirilmeye çalışılan bu aşk, bence nikah masasında noktalanacak...