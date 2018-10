Emre-Maide Kurttepeli ile Aslı Soyak ve Melih Doğan'ın New York'taki galerileri C24'ün sanatçısı Nilbar Güreş, hemcinslerine jest yaptı. Güreş; bir eserini, sanatçı Tracey Emin'in, kadın siyasetinin güçlenmesinin 100'üncü yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırladığı Another World projesine bağışladı. Projede yer alan 40 ülkeden 670 kadın sanatçıdan biri olan Güreş, savunmasız kadınları destekleyen hayır kurumlarına destek olacak. Eline sağlık...