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BÜLENT CANKURT
05 Ekim 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Sürpriz evlilik 21 ay sürdü

Daha dün 'Sosyetik çiftlere bir haller oldu, ardı ardına sürpriz boşanma haberleri alıyorum' diye yazmıştım.
Yazımın mürekkebi kurumadan bir haber daha geldi!
Bu kez Aksoy Group Yönetim Kurulu Üyesi ile bale sanatçısı boşandı. Bir yıl flört eden aşıklar; Ocak 2017'de, 'nişan yemeği' diyerek aile üyelerini Four Seasons Bosphorus Hotel'e çağırıp burada sürpriz bir törenle evlenmişti. Çok mutlu görünüyorlardı ancak bu sürpriz evliliğin ömrü, maalesef 21 ay oldu.
Önceki gün Bakırköy Adliyesi 10'uncu Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşanan çift, en azından kavgasız gürültüsüz ayrılmayı başarabilmiş. Ne diyelim; ikisinin de yolu açık olsun...

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