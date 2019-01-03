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BÜLENT CANKURT
03 Ocak 2019, Perşembe BÜLENT CANKURT

Yeni yıla NY’de birlikte girdiler

Geçtiğimiz yılın son aşk bombasını GÜ- NAYDIN'da patlatmış; işadamı Serdar Bilgili ile Haziran'da ünlü müzisyen Ozan Doğulu'dan boşanan Ece Yosmaoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığını yazmıştım. İşte üstteki bu fotoğraf da ispatı... Çiçeği burnunda aşıklar, yeni yılı New York'ta karşıladı.
Amerika'nın genç Donald Trump'ı olarak tanınan emlakçı Michael Shvo ile Türk eşi Seren Shvo'nun davetlisi olarak New York'a giden aşıklar, yılbaşı gecesini, Shvo çifti ile birlikte New York'un en popüler restoranlarından Daniel'de geçirdiler.

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