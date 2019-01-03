Geçen yıl Eylül'de Fransa'da resmiyete dökülen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın 14 aylık evcilik oyunu, geçen ay tek celsede bitmişti. Acun Ilıcalı'nın 125 bin lira aylık nafaka ödediği Şeyma Subaşı'nın Instagram sayfasına koyduğu fotoğrafı görünce; artık erkeklerde de yaygın olan boşanma sonrası estetiği yaptırdığı dikkatimi çekti!



ESTETİKLERİNE YENİSİNİ EKLEDİ

Genç yaşına rağmen şimdiye kadar birçok estetik operasyon geçiren Subaşı, yine yaptıracak bir şey bulmuş! Yanlış bir şey yazmamak adına bu işin ehli bir arkadaşımın fikrine başvurdum.

Söylediğine göre Subaşı, burun orta hattında kemer ve burun duvarını olduğu alanı incelttirip kavis oluşturtmuş.

Arkadaşım; kapalı teknik sınırlı bir operasyon uygulanan Subaşı'nın göz akslarının ve bakışlarının değiştiğini ve bunun da operasyonu kısa bir süre önce yaptırdığını gösterdiğini söyledi.

Görünen o ki; Şeyma Subaşı, aldığı ilk nafaka ile bıçak altına yatmış!!!



Şimdiye kadar endoskopik kaş asma, dudak dolgusu, diş estetiği, dil ve diş restorasyonu yaptıran 28 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın son olarak burun orta hattının kemeri törpülenmiş, inceltilmiş.