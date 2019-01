2018'in son aşk bombasını patlatıp Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Serdar Bilgili'nin New York'ta evlendiğini öğrendim! Sakın yanlış anlaşılmasın... Sonuncusu altı ay süren üç evlilik yapan Serdar Bilgili, yeni kız arkadaşı Ece Yosmaoğlu ile nikah kıymadı!

Çiçeği burnunda aşıklar, yeni yılı karşılamak için Amerika'nın genç Donald Trump'ı olarak tanınan emlakçı Michael Shvo ile Türk eşi Seren Shvo'nun davetlisi olarak New York'a gitmişti. Serdar Bey, seyahatte boş durmamış ve New York Manhattan'da dillere destan bir apartmanda iki daire birden satın almış. Yani Serdar Bey için New York seyahati hem ziyaret, hem ticaret olmuş.