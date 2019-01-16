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BÜLENT CANKURT
16 Ocak 2019, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Çapkın işadamı New York’ta evlendi!

2018'in son aşk bombasını patlatıp 'nun eski eşi ile yeni bir aşka yelken açan 'nin 'ta evlendiğini öğrendim! Sakın yanlış anlaşılmasın... Sonuncusu altı ay süren üç evlilik yapan Serdar Bilgili, yeni kız arkadaşı Ece Yosmaoğlu ile nikah kıymadı!
Çiçeği burnunda aşıklar, yeni yılı karşılamak için Amerika'nın genç Donald Trump'ı olarak tanınan emlakçı Michael Shvo ile Türk eşi Seren Shvo'nun davetlisi olarak New York'a gitmişti. Serdar Bey, seyahatte boş durmamış ve New York Manhattan'da dillere destan bir apartmanda iki daire birden satın almış. Yani Serdar Bey için New York seyahati hem ziyaret, hem ticaret olmuş.

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