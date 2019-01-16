Haziran 2018'de Mirgün Cabas'tan boşanan Tuba Ünsal, arayı açmadan merhum Üzeyir Garih'in torunu Tal Garih ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak aşkları, başladığı gibi hızlıca bitmiş. Başta benim gibi herkesi şaşırtan bu ilişkinin, 32 yaşındaki oğlunun mürüvvetini görmek isteyen anne Dalia Garih'i üzdüğünü duymuştum. Gönül bu; tabii ki ferman dinlemez ama hiçbir anne, oğlunun ya da kızının, başından üç evlilik geçmiş, iki çocuğu olan biriyle evlenmesini istemez! Bu ayrılığa, eminim Dalia Hanım çok sevinmiştir!