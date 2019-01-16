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BÜLENT CANKURT
16 Ocak 2019, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Dalia Garih’i sevindiren ayrılık

Haziran 2018'de 'tan boşanan , arayı açmadan merhum 'in torunu Tal Garih ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak aşkları, başladığı gibi hızlıca bitmiş. Başta benim gibi herkesi şaşırtan bu ilişkinin, 32 yaşındaki oğlunun mürüvvetini görmek isteyen anne Dalia Garih'i üzdüğünü duymuştum. Gönül bu; tabii ki ferman dinlemez ama hiçbir anne, oğlunun ya da kızının, başından üç evlilik geçmiş, iki çocuğu olan biriyle evlenmesini istemez! Bu ayrılığa, eminim Dalia Hanım çok sevinmiştir!

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