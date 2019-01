Mehmet Germiyanlıgil ile Elif Dürüst'ün kızları Yasemin, New York Üniversitesi'nde (NYU) sanat öğrenimi görüyor. Ağustos sonunda kızını New York'a götürüp okuluna yerleştiren Elif Hanım, geçen ay okulu tatile girip İstanbul'a dönen kızına kavuşmuştu. Sayılı günler çabuk geçiyor. Hafta sonu kızını New York'a uğurlayan Elif Hanım için yine evlat hasreti başladı.