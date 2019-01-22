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BÜLENT CANKURT
22 Ocak 2019, Salı BÜLENT CANKURT

20 yıllık evlilik sona erdi

Maalesef 2019'da da boşanma haberlerine devam ediyoruz! Bu tatsız haberlerin son muhatapları, Pronet'in üç kurucu ortağından biri olan Alp Saul ve Akmerkez'in üç ortağından biri olan Rıfat Hassan'ın ortanca kızı Luset Hassan. Üniversitede öğrenim gören bir oğulları, liseye giden bir de kızları olan, Musevi cemaatinin sevilen çiftinin arasına ne girdi bilmiyorum ama yeni yıla beş gün kala yaklaşık 20 yıllık evliliklerini bitirmişler. Sebebini öğrenemedim ama boylarınca iki çocuklarına rağmen boşanmalarına yakın çevresi gibi ben de çok şaşırdım doğrusu!

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