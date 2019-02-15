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BÜLENT CANKURT
15 Şubat 2019, Cuma BÜLENT CANKURT

Cezeri’nin makineleri görücüye çıktı

Maslak'taki UNIQ İstanbul'da bugün harika bir sergi açılıyor: Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri. Çalışkan Ailesi, Anadolu'nun en büyük mucidi Cezeri'nin olağanüstü makinelerini, 15 yıllık titiz bir çalışmayla 800 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirmiş. Bilim tarihi arkeolojisi sayılabilecek, dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan serginin açılışına katılan şanslılardandım. , Elif Dürüst, Neslişah Düzyatan, Şebnem Çapa ve gibi isimlerle birlikte sergiyi hayranlıkla gezdim. Sergi, 30 Haziran'a kadar devam edecek.

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