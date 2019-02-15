Maslak'taki UNIQ İstanbul'da bugün harika bir sergi açılıyor: Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri. Çalışkan Ailesi, Anadolu'nun en büyük mucidi Cezeri'nin olağanüstü makinelerini, 15 yıllık titiz bir çalışmayla 800 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirmiş. Bilim tarihi arkeolojisi sayılabilecek, dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan serginin açılışına katılan şanslılardandım. Feryal Gülman, Elif Dürüst, Neslişah Düzyatan, Şebnem Çapa ve Demet Şener gibi isimlerle birlikte sergiyi hayranlıkla gezdim. Sergi, 30 Haziran'a kadar devam edecek.