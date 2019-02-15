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BÜLENT CANKURT
15 Şubat 2019, Cuma BÜLENT CANKURT

‘Genç Trump’ ile ortak oldu!

İşadamı ile Amerika'nın genç 'ı olarak tanınan emlakçı ortak oldu. Önceki gün, kankası da olan ortağı Michael Shvo ile Tommy Hilfiger ve 'na ait olan The Raleigh Miami Beach Hotel'i satın alarak Miami emlak piyasasının gündemine oturdu. Bu arada bu yatırımın, Miami'nin ünlü oteli için tam 103 milyon dolar ödeyen ortakların ilk yatırımları olmadığını ve altı ay önce de New York 5'inci caddedeki Gucci binasını satın aldıklarını öğrendim. Ülkemizde emlak sektöründe çok başarılı işlere imza atan Serdar Bilgili ile 2010 yılında Türk kızı Seren Ceylan ile evlenmesine de vesile olduğu kankası Michael Shvo'nun yeni yatırımlar peşinde olduğu da kulağıma geldi. Kankaların çok başarılı olacağına şüphem yok.



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