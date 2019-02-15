İşadamı Serdar Bilgili ile Amerika'nın genç Donald Trump'ı olarak tanınan emlakçı Michael Shvo ortak oldu. Önceki gün, kankası da olan ortağı Michael Shvo ile Tommy Hilfiger ve Doğuş Grubu'na ait olan The Raleigh Miami Beach Hotel'i satın alarak Miami emlak piyasasının gündemine oturdu. Bu arada bu yatırımın, Miami'nin ünlü oteli için tam 103 milyon dolar ödeyen ortakların ilk yatırımları olmadığını ve altı ay önce de New York 5'inci caddedeki Gucci binasını satın aldıklarını öğrendim. Ülkemizde emlak sektöründe çok başarılı işlere imza atan Serdar Bilgili ile 2010 yılında Türk kızı Seren Ceylan ile evlenmesine de vesile olduğu kankası Michael Shvo'nun yeni yatırımlar peşinde olduğu da kulağıma geldi. Kankaların çok başarılı olacağına şüphem yok.







