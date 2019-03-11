Dünyaca ünlü Johnson&Johnson şirketinin bebek bakım markası Johnson's, geçtiğimiz hafta düzenlediği davetle yeni ürünlerini tanıttı. Johnson&Johnson Türkiye Pazarlama Direktörü Gülden Duykan Kankotan'ın evsahipliği yaptığı, Esma Sultan Yalısı'ndaki davete, cemiyet hayatından birçok ünlü kadın katıldı. Çoğu anne olan davetliler, çocukları için markanın yeni serisi Cottontouch'ın bebek bakım ürünlerini inceleyip uzmanlardan bilgi aldı. Bu arada ünlü oyuncu Doğa Rutkay da ikizleriyle olan deneyimlerini davetlilerle paylaştı.