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BÜLENT CANKURT
11 Mart 2019, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Ünlü anneler bir araya geldi

Dünyaca ünlü &Johnson şirketinin bebek bakım markası Johnson's, geçtiğimiz hafta düzenlediği davetle yeni ürünlerini tanıttı. Johnson&Johnson Türkiye Pazarlama Direktörü Gülden Duykan Kankotan'ın evsahipliği yaptığı, Yalısı'ndaki davete, cemiyet hayatından birçok ünlü kadın katıldı. Çoğu anne olan davetliler, çocukları için markanın yeni serisi Cottontouch'ın bebek bakım ürünlerini inceleyip uzmanlardan bilgi aldı. Bu arada ünlü oyuncu da ikizleriyle olan deneyimlerini davetlilerle paylaştı.

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