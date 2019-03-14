Dünyaca ünlü kozmetik markası Neutrogena, önceki gün Zorlu Center'daki Morini Teras'ta yeni ürünü Celullar Boost'ın lansmanını gerçekleştirdi. Güzelliğine düşkün ünlü isimler, markanın yaşlanma karşıtı yeni ürünü hakkında bilgi almak için davete adeta akın etti. Dizi ve sinema oyuncusu Mine Turgay'ın marka yüzü olduğu yeni serinin lansmanına evsahipliği yapan Johnson&Johnson Türkiye Pazarlama Direktörü Gülden Duykan Kankotan, "Yaşlanma karşıtı bakıma dair bildiğiniz her şeyi unutun" diyerek davetlilere yeni ürünü anlattı.