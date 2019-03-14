Tam anlamıyla bir hayvansever olan ve evinde de üç köpek besleyen Gül Gölge, bugünlerde 'evlat' acısı çekiyor!

Çünkü 13 yıl önce 4.5 aylıkken sahiplendiği ve 'Oğlum' dediği Alman kurdu köpeği Pars'ı kendi elleriyle sonsuzluğa uğurladı.



ÇOK ACI ÇEKİYORDU

Alman kurtlarının genetik özelliği olarak Pars'ın sekiz ay önce arka ayaklarında güçsüzlük başladığını söyleyen Gölge, Pars'ı iyileştirmek için ne gerekiyorsa yapmış. "Son haftalarda sadece başını oynatabiliyordu, vücudunda yaralar oluştu ve artık ağrı kesiciler işe yaramaz hale gelmişti" diyen Gül Hanım, sonunda veterinerin tavsiyesine "Evet" demek zorunda kalmış. "Veteriner, Pars'ın çok acı çektiğini ve acılarına son vermek gerektiğini söyledi. Acı çekmesine göz yummak bencillik olurdu, istemeden de olsa o zor kararı verdim" diyen Gül Hanım'a sabır diliyorum.



PARS'A HÜZÜNLÜ VEDA

Gül Gölge, köpeği Pars için sosyal medyadan hüzünlü bir paylaşımda bulundu. "13 sene için sana nasıl teşekkür etsek az. İyi ki bizi seçtin, iyi ki bizimle oldun. Çok zor bir karar vermek zorunda kaldım. Yol kalmadı başka. Üç çocuk büyüttün. Bir gün beni üzmedin. Seni çok sevdik. Benim cüssesinden büyük kalbi olan oğlum hoşçakal."