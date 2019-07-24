Merhum işadamı Mustafa Koç ile Caroline Koç'un küçük kızları Aylin Koç, 25 Nisan'da 18 yaşını doldurup reşit bir genç kız olmuştu. Ancak Londra'da sanat eğitimi gördüğü için, bu önemli doğum gününü sade bir şekilde kutlayabilmişti. Duydum ki Caroline Koç, rötarlı da olsa kızına dillere destan bir 18 yaş doğum günü partisi hazırlamış. Caroline Hanım'ın günlerdir uğraştığı konuşulan parti, bugün Kandilli'deki köşklerinde gerçekleşecek. Aylin Koç, yaklaşık 200 kişinin davet edildiği partiye, 10 ay sonra barıştığı sevgilisi Eremcan Acar ile ev sahipliği yapacakmış. Sağlıklı ve mutlu nice yaşları olsun.