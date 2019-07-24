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BÜLENT CANKURT
24 Temmuz 2019, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Rötarlı 18 yaş partisi!

Merhum işadamı ile 'un küçük kızları , 25 Nisan'da 18 yaşını doldurup reşit bir genç kız olmuştu. Ancak Londra'da sanat eğitimi gördüğü için, bu önemli doğum gününü sade bir şekilde kutlayabilmişti. Duydum ki Caroline Koç, rötarlı da olsa kızına dillere destan bir 18 yaş doğum günü partisi hazırlamış. Caroline Hanım'ın günlerdir uğraştığı konuşulan parti, bugün Kandilli'deki köşklerinde gerçekleşecek. Aylin Koç, yaklaşık 200 kişinin davet edildiği partiye, 10 ay sonra barıştığı sevgilisi Eremcan Acar ile ev sahipliği yapacakmış. Sağlıklı ve mutlu nice yaşları olsun.

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