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BÜLENT CANKURT
24 Temmuz 2019, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Yeni konseptle herkes mutlu

Mini club'ın dünyadaki ilk yaratıcısı olan Club Med, 70 yıllık deneyimiyle aile ve çocukların birlikte keyifli ve kaliteli vakit geçirebilecekleri ve aile bağlarını güçlendirecekleri 'Amazing Family' adıyla yeni bir konsept yaratmış. Bu konsepti geçenlerde Club Med Palmiye'de gözlemledim. Paris'te Güzel Sanatlar'da okumuş, Fransız genç yetenek Leona Rose'un tasarladığı konsept sayesinde aileler harika vakit geçirdi. Konsept çerçevesinde yaratılan özel alanlarda birlikte keyif yapıp oyunlar oynadılar, çeşitli aktivitelere katıldılar.

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