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BÜLENT CANKURT
20 Eylül 2019, Cuma BÜLENT CANKURT

Anne-kız ilk kez podyumda

Korunma ihtiyacındaki yüzlerce çocuğu sevgi dolu, sıcak bir aile ortamında hayata kazandıran Koruncuk Vakfı'nın önceki gün daveti vardı. Vakfın bu yıl açtığı Koruncukköy Urla'ya destek amacıyla gerçekleşen anlamlı davete, İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı da destek oldu. Davetin asıl sürprizi ise, 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ile geçen yıl yapılan yarışmasında ikinci olan kızı Tara De Vries'in birlikte podyumda arzı endam eylemesiydi. İlk kez birlikte podyuma çıkan anne-kız büyük alkış aldı.

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