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BÜLENT CANKURT
20 Eylül 2019, Cuma BÜLENT CANKURT

Moda ve sanat buluştu

Ülkemizin köklü moda markası Roman, dünya markalarının yan yana sıralandığı Abdi İpekçi Caddesi'nde mağaza açtı. Yeni sezon ile birlikte yepyeni bir Roman deneyimi sunmak üzere, moda ve sanatın buluştuğu bir yer olarak konumlanan mağazanın açılışı, Ayça Sarc'ın küratörlüğündeki 'Yorganlar Fora' sergisi ile gerçekleşti. Mimar Arif Özden tarafından tasarlanan, adeta bir sanat galerisi kimliğine sahip olan yeni mağaza konsepti de, Roman Kreatif Direktörü Suzan Toplusoy'un imzasını taşıyan yeni sezon cicileri de konuklar tarafından tam puan aldı.

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