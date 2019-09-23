Hafta sonu gerçekleşecek olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup için geri sayım başladı. Geçen senenin şampiyonu İstanbul Cerrahi Hastanesi Takımı, Döner Trofe Kupası'nı, 2019 şampiyonuna verilmek üzere mini bir törenle yarışmanın organizatörü ORG Sports Management kurucusu Orhan Gobon'a teslim etti. Takımın lideri olan İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO'su Prof. Dr. Ahmet Nuray Turhan ve hastanenin genel müdür yardımcısı Banu Başaran, kupayı teslim ederken bu yıl da yarışa katılacaklarını ve yine çok iddialı olduklarını söyledi.