Brezilyalı Marcella Batista ile iki yıllık evliliğini 2010'da bitiren Selim Hamamcıoğlu, Mayıs ayında sessiz sedasız ikinci evliliğini yapmıştı. Kendisi gibi dul olan, otomobil devi Mengerler'in varisi Yasemin Menger ile hayatını birleştirmişti. Yeni evlileri ilk kez Sunset'in 25'inci yıl davetinde yan yana gördüm; her ikisinin de mutluluktan gözlerinin içi gülüyordu. Umarım bu kez her ikisinin de mutlulukları daim olur.



FARKI KAPATMAYA ÇALIŞTI!

Bu arada Yasemin Hanım'ın da; Zeynep Fadıllıoğlu, Ronit Hakko ve Biricik Suden gibi eşinden daha uzun olduğu dikkatimi çekti! Boy tabii ki aşka engel değil. Örneklerini çoğaltabileceğimiz, aralarındaki boy farkını umursamadan mutlu beraberlikler yaşayan çiftler var. Yalnız Selim Bey, eşi ile aradaki bu boy farkına alışamamış sanırım! Fotoğrafa bakarsanız anlayacaksınız! Selim Bey, aradaki boy farkını kapatabilmek için parmaklarının üzerinde yükselmeye çalışmış ve bu komik kare ortaya çıkmış!!!