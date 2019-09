İş adamı Serdar Bilgili ile 2010 yılında Türk kızı Seren Ceylan ile evlenmesine de vesile olduğu kankası Michael Shvo, Amerika'da emlak almaya doymuyor! Ortak bir şirket kurup ilk olarak 13 ay önce New York 5. Cadde'deki Gucci binasını, altı ay sonra Tommy Hilfiger ile Doğuş Grubu'na ait olan Miami'deki The Raleigh Miami Beach Hotel'i, Ağustos ayında da Miami'deki otellerinin hemen yanında bulunan Richmond Hotel ile South Seas Hotel'i satın alan ortaklar; son olarak tam 955 milyon dolarlık bir satın almaya imza attı. New York 5. Cadde'nin sembolik binalarından Coca-Cola binası, 955 milyon dolara Michael Shvo ve Serdar Bilgili'nin oldu.



HERKESİN GÖZÜ ONLARDA

Gucci binası için 135, Ferit Şahenk'in oteli için 103, Miami'daki diğer iki otel için de 139.9 milyon dolar ödeyen ortaklar, 995 milyon dolarlık satın alma ile New York emlak piyasasında büyük ilgi uyandırdı. Şimdi sektördeki herkesin gözü, bir yılda yaklaşık 1.333 milyar dolarlık mülk satın alan Serdar Bilgili ve Michael Shvo'nun üzerinde...