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BÜLENT CANKURT
30 Eylül 2019, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Yelken yarışı ünlüleri buluşturdu

'nın yelkenlilere açıldığı, 'nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup, 18'inci yılında Boğaz'da şenlik havası yarattı. Feriye Sarayı'nda gerçekleşen Yarış İzleme Partisi, cemiyet, sanat ve iş dünyasından birçok ünlüyü buluşturdu. Özel lezzetler eşliğinde yarışları izleyen ünlüler, hem yarış heyecanına ortak oldu, hem de güzel havanın keyfini çıkardı. Konuklar, 'Temiz Deniz' konseptine uygun olarak denizden çıkarılan atıklardan oluşan sergiye de büyük ilgi gösterdi.

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