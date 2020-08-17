Geçen hafta, aylar sonra uçağa bindim. Bende bir heyecan, bir kaygı sormayın gitsin. Sanki ilk kez uçağa binecek gibiydim. Ama haksız da sayılmam, pandemi yüzünden 28 Mart'ta durdurulan uçuşlar, 1 Haziran'da yurt içi seferleriyle başlamıştı.



Uçuşlar başlamıştı ama ben geçen haftaya kadar cesaret edememiştim. 15 Şubat'tan sonra ilk kez geçen hafta Londra'ya gitmek için uçağa bindim. THY'nin düzenlediği basın gezisine katıldım. Amaç milli havayolu şirketimize destek olunca cesaretimi topladım.



HER YERDE SOSYAL MESAFE

Ama ne yalan söyleyeyim, heyecandan ölecektim! Uçağa ilk bindiğimde dahi bu kadar tedirgin olmamıştım! Ancak korkulacak hiçbir şey yokmuş, çünkü gerek İstanbul Havalimanı, gerekse THY bütün hijyen tedbirlerini almış. Havalimanına dezenfektanlı paspaslara basarak giriliyor. Girişte termal kameralar ateşinizi ölçüyor. Check-in işlemleri sosyal mesafe kuralına göre yapılıyor. THY'nin lounge'unda da durum farklı değil, hijyen kuralları en üst seviyede.



SÜREKLİ HİJYEN

Sıra uçağa binmeye gelmişti; kafamda deli sorular! Gördüm ki, korkularım yersizmiş. Yolcuların temas halinde olduğu alanlar sürekli temizlenip kontrol ediliyor. Uçuş boyunca kabin içindeki hijyen tedbirleri kontrolü ve tuvaletlerin dezenfektasyonu için 'Hijyen Uzmanı' adlı bir kabin memuru bile var. Vallahi ben İstanbul Havalimanı'nda ve THY yurt dışı seferinde gördüklerimden sonra içim rahat bir şekilde uçtum. Artık ailemle tatil için yaptığım otomobil seyahatlerinin yerini tekrar uçağın alacağını da söyleyebilirim.



3 DAKİKADA BİR TEMİZ HAVA

Uçakta sohbet ettiğim THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçaklarda HEPA filtreler ile havanın üç dakikada bir değiştiğini ve düzenli olarak arındırıldığını söyledi.







Geç de olsa geleneği bozmadı

Rahmi Koç, geleneksel Türkbükü tatilini bu yıl epey rötarlı açtı. Aralık'ta kalçasını kırıp bıçak altına yatan Rahmi Bey, Şubat'ta da safra kesesi ameliyatı olmuştu. Sonra da pandemi yüzünden herkes gibi evine kapanmıştı. Aylar sonra evden çıkıp Bodrum'a giden Rahmi Bey, önceki sabah ablası Semahat Arsel ile birlikte Divan Otel'de kahvaltıdaydı. Ardından da Türkbükü açıklarında demirli teknesi Nazenin V'e döndüler. Bu arada Rahmi Bey, geleneğini yine bozmadı ve akşam saat 18.00'de teknesinden inip denize girdi. Ekim'de 90 yaşına basacak olan ve enerjisiyle yarı yaşındakilere taş çıkaran Rahmi Bey'e bravo…