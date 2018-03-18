İstanbullu sinemaseverlerin dört gözle beklediği, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 37'nci yılını kutluyor. Festivalde bu yıl; Vodafone Red galaları, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler, dünya festivallerinden seçkiler derken; yine unutulmaz 11 sinema dolu gün izleyiciyi bekliyor. Sabah Gazetesi ve atv'nin sponsorluğunda gerçekleşecek Dünya Festivallerinden ve Yıllara Meydan Okuyanlar bölümlerinde kaçırılmaması gereken birçok yapım bulunuyor. Festivali 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek; şimdiden film listelerinizi çıkartın.

DÜNYA FESTİVALLERİNDEN

Sabah Gazetesi sponsorluğundaki Dünya Festivallerinden bölümü, en son sinema akımlarını yansıtarak dünya sinemasının en yeni yapıtlarını bir araya getiriyor. Bu bölümde; Filistinli yönetmen Muayad Alayan'ın ikinci uzun metrajlı filmi 'Sara ve Selim Hakkında' ile Norveçli yönetmen Arild Andresen'in travmayla zedelenmiş bir baba-oğul ilişkisini anlattığı 'Ona İyi Bak' filmleri izlemeye kesinlikle değer. Milliyetçiliği sorgulayan özgün bir göçmen filmi izlemek istiyorsanız, Urszula Antoniak'ın son filmi 'Kelimelerin Ötesi' tam size göre.

YILLARA MEYDAN OKUYANLAR

Dünya sinemasına yön vermeyi sürdüren, yıllara meydan okuyan, örnek alınan, ödüle doymayan usta yönetmenlerin en son filmleri de atv sponsorluğundaki Yıllara Meydan Okuyanlar bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu bölümde, '12 Gün' filmini, İtalya'nın en saygın yönetmenlerinden Taviani Kardeşler'in ilk gösterimini Toronto'da yapan 'Hesaplaşma'sını, Sebastian Lelio'nun son filmi 'İtaatsizlik'i ve Steven Soderbergh'in son filmi 'Saplantı'yı kesinlikle kaçırmayın derim.