Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, sinema filmi 'Ustalar Alemi'nin yönetmen koltuğunda oturuyor. Çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanan filmin yönetmeninin Dalkılıç olması, geç kalmış bir gelişme.



GERÇEK HİKAYE

İlk kez bir sinema filmi yönetecek olan Dalkılıç, uzun zamandır kliplerini kendi çekiyor ve harikalar yaratıyordu; şimdi sıra beyazperde sınavında. 'Ustalar Alemi'; 'Bu bir tadilat komedisidir' sloganıyla dikkat çekiyor. Filmde; Sinan Çalışkanoğlu, Mustafa Açılan ve Kadir Doğulu gibi birçok sürpriz konuk oyuncu yer alıyor. Hikayesi Şahin Altuğ ile Serkan Ölçer, senaryosu ise Caner Güler imzası taşıyan filmin görüntü yönetmeni ise Tolga Çetin. Gitarist Serkan Ölçer'in başından geçen gerçek bir hikayenin anlatıldığı filmde olaylar, 'Bahtiyar' isimli bir gencin 'Pelin' adlı kadına aşık olup onun üst katına taşınmasıyla başlıyor. Ardından 'Bahtiyar', genç kadınla iletişime geçmek için banyodaki contası bozulan sifonu kullanıyor ve tadilat komedisinin dozu burada artıyor. Filmin çekimlerinin bitmesini ve vizyon tarihini merakla bekliyoruz.