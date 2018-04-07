Herkesin hayatı ne kadar mükemmel görünüyor öyle değil mi?

Halbuki insanların içinde ne fırtınalar kopuyor. Çok mutlu görünen, evli ve çocuklu bir kadının yaşadığı gelgitleri anlatan 'Ve Aslında Bütün Senler Ben' kitabında bunu bir kez daha gördüm.

Gazeteciliğin ardından menajer ve basın danışmanı olarak iş hayatına devam eden Bircan Usallı Silan, daha önce yayınlanan portre kitaplarıyla çok ses getirmişti. Bu kez de Epsilon Yayınevi'nden çıkan romanıyla karşımızda.

Silan, şöyle diyor: "Kitabın kahramanı 'Sezin'i yazarken içimde ne kadar çok kadın olduğunun farkına vardım.

Onun için kitabın adı 'Ve Aslında Bütün Senler Ben' oldu..."