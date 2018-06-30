Öyle bir yeni nesil geliyor ki; yetenekleri, zekaları, azimleri, hayata bakış açılarıyla her geçen gün bizleri daha çok gururlandırıyorlar. Kim mi o gençler? Onlar; spor, müzik ve sanattaki başarılarıyla büyüklerine örnek olan, içlerindeki gücü dışarı çıkarmak için elinden geleni yapan, doğayla iç içe yaşayan, hayvan sevgisine önem veren, saygılı, merhametli, hayata güzel bakan bireyler. Geçtiğimiz günlerde bu saydıklarıma örnek olacak müthiş bir genç yetenekle tanıştım. Kendisi, Vodafone FreeZone'un Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek amacıyla düzenlediği FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması'nın birincisi Umur Doma. Stüdyoda mini bir konser veren Umur öyle güzel şarkılar söyledi ki, 'Bu zamana kadar neredeydin?' dedirtti bize. Umur'un başka bir heyecanı da, şimdilerde gençlerin müzik tutkusunu sahiplenen Vodafone FreeZone ile single çıkarmaya hazırlanıyor olması. Bu arada Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, Vodafone FreeZone olarak beş yılda 20 bin genç müzisyene ulaşmayı hedeflediklerini ve genç müzisyenlere destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Umur Doma, Ekim ayında yayınlanacak olan single'ı için tebrik ettiğimde utandı, sıkıldı. Bir an, 'Yeni nesil, eski nesile ne kadar da benziyor' diye düşündüm; büyük yıldızlar da herhangi bir övgü duyduklarında yüzleri kızarıyor.