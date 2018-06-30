Bir gurur tablosu daha... Ancak tablo bir sergide yer almıyor, serginin kendisi bir gurur örneği çünkü yine müthiş gençlerin elinden çıktı. Genç sanatçı adayları için daha fazla alan yaratan ve sanatseverleri ulaşılabilir sanat ile buluşturan Doğuş Grubu'nun sanata yönelik sosyal sorumluluk platformu Sanata Bi Yer, Bomontiada'da sanatseverlerin karşısına çıktı. Sanata Bi Yer platformu, harika bir amaçla yola çıkıp güzel sanatlara ilgi duyan ve bu alanda eğitim alan genç sanatçı adaylarına görünür olma ve çalışmaları için yeni alanlar yaratmanın önünü açtı. Farklı üniversitelerden 25 öğrencinin çalışmalarına yer veren seçkide; resim, heykel, fotoğraf, baskı-edisyon gibi farklı disiplinlerde üretilen işler sergilendi.

Doğuş grubu CEO'su Hüsnü Akhan, projeyle ilgili şöyle konuştu: "Doğuş'tan İyi Bir Gelecek başlığı altında topladığımız sosyal sorumluluk çalışmalarımızı ağırlıklı olarak kültür-sanat, kadına destek, spor ve eğitim alanlarında gerçekleştiriyoruz. Desteğimiz çerçevesinde üç yıl evvel başlattığımız Sanata Bi Yer, bugün baktığımızda hepimizi gururlandıracak bir platforma dönüştü.

Gençlerin eserleri, Doğuş Grubu mekanlarında sanatseverlerle buluşma fırsatı yakalıyor. Grubumuzun otelleri, restoranları ve çok sayıdaki farklı binası; öğrencilerimizin çalışmalarıyla sanat galerisine dönüştü."