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FUNDA KARAYEL
07 Temmuz 2018, Cumartesi FUNDA KARAYEL

Gündüz kas şov, akşam eller havaya eğlence

Alaçatı'da bu sezon herkesi büyük sürprizler bekliyor. Gündüz baklava şov, akşam ise Cabaret Grande'de müzik eğlencesi var. Mekanda sezon boyunca Defne Samyeli, ve Baran Bayraktar sahneye çıkıyor. Bizim gittiğimiz gün Sözeri sahnedeydi; öyle eğlenceli bir repertuvarı var ki, insan bir dakika bile yerine oturamıyor. Defne Samyeli'nin sahnesi ise merakla bekleniyor. Samyeli, 15 ve 29 Temmuz ile 5 ve 19 Ağustos tarihlerinde performans sergileyecek.
Öte yandan Spiaggia Grande'nin İtalyan pizzaları, deniz ürünlerinin ağırlıklı olduğu dünya mutfağını Ege otları ile zenginleştiren mönüsü ise Alaçatı'da plaj mönüleri arasında ilk üçte yer almayı hak ediyor. Ayrıca mekanla özdeşleşen ve geçen sene çok ses getiren konserleri de bu yaz 14 Temmuz ve 25 Ağustos tarihlerinde iki kez daha gerçekleşecek.
Alaçatı'da herkes gece eğlencesi olarak kendi zevkine göre bir alternatif bulabiliyor. Biz de canlı müzikle başlayıp canlı müzikle devam ettik. Hacımemiş'te yer alan Walkin sahnesinde Bengü Beker, sesiyle büyüledi. Selma Şeşbeş'in mekanı Şeş Beş Alaçatı da, 'dan hatırlayacağınız bir ekiple huzurlarınızda. Mekanın samimiyetinin yanı sıra müzikleri de takdire şayan.

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