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FUNDA KARAYEL
09 Eylül 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

Haftanın önerisi

'Baba nerdesin kayboldum'
Amerika ve Avrupa'daki festivallerde 20'den fazla ödül kazanan 'Baba Nerdesin Kayboldum', bu hafta ülkemizde izleyiciyle buluştu. Ahmet Karaman'ın yazıp yönettiği dram türündeki filmde, babasının ölümünün ardından doğduğu şehre dönen 'Aşkın'ın hikayesini izleyeceğiz. Filmde öyle diyaloglar var ki; izlerken herkes kendisinden bir şeyler bulacak. Filmde kadın oyuncuların performansları olağanüstü; Bestemsu Özdemir ve , harikalar yaratıyor. Bir sahnede Atiksoy'un, 'Aşkın'ı oynayan Baran Akbulut'a "Sen sinemacısın, arkanı dönüp gidemezsin" demesi, sinema sektörüne bir gönderme niteliğinde...

Mezarlık komedisi: 'Ölü Yatırım'
Mezarlık şakaları, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında. Bunun bir de filme çekildiğini düşünün. Yapımcılığını Marka Film- Temel Kankıran'ın üstlendiği 'Ölü Yatırım', 21 Eylül'de vizyona girecek. Büyük bölümü mezarlıkta çekilen film, iki hayta kardeşin voleyi vurma hikayesini anlatıyor. Film için, şimdiye kadar bir komedi yapımı için inşa edilen en büyük mezarlık olma özelliğini taşıyan bir set kuruldu. Bir ayda çekilen filmde; , Anıl Çelik, ve gibi isimler rol alıyor. Senaryo ise başrol oyuncusu Serkan Dağlı'ya ait.

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