29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali, yarım asırlık tarihinde pek çok ilke ve yeniliğe öncülük etti. Bu yıl festivalde, ulusal yarışmanın kaldırılmasına tepki gösterenleri mutlu edecek bir yenilik var. Festivalde; Türk filmlerinin ödüllendirileceği Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri verilecek.

Böylece festivalde; sadece filmler, oyuncular ve yönetmenlerin değil yapımcı, müzisyen, sanat yönetmeni, ışıkçı, sesçi, montajcı, efekt, renk düzeltme ve ses tasarımı gibi sektördeki birçok kişinin ödüllendirilmesi hedefleniyor. Bu yıl programa eklenen Türkiye Panoraması bölümünde ise; temelleri Forum'da atılan, birçoğu ulusal ve uluslararası film festivallerine seçilmiş, ödül almış Türk filmleri gösterilecek.

ÇOCUKLARA SİNEMA TIR'I

Festivalden bir hafta önce; iki tam sinema donanımlı TIR, birçok bölgedeki okul ve parklarda çocuklar ve ailelerle buluşacak. TIR, çocukları dünya sinemasının çocuk kahramanlarıyla tanıştıracak. Umarım, ben de TIR'lardan birini yakalayıp çocuklarla film izleyebilirim.