Son yıllarda büyük şehirlerde yaşayan hemen herkesin aklında her şeyi bırakıp sakin bir yerlere yerleşmek var. Bu fikri oluşturan şey ise; büyük şehirlerdeki yaşantının dayanılmaz yorgunluğu...

Gelin görün ki; ne sakin bir yere yerleşebiliyoruz, ne de bu yorgunluktan kurtulmak için bir çözüm buluyoruz. Tüm bu yorgunluğa rağmen sosyalleşmeye çalışıyoruz ki, bu da küçük çaplı bir işkenceye eşdeğer.

'Şartlardan sürekli şikayet eden insanlar çözüm üretemez' demişler... O halde ne yapıyoruz; şikayet etmeyip çözüm yolunu araştırıyoruz.

Ben de yeni sosyalleşme biçimlerimize uygun etkinlikler hazırladım.

Siz de iş çıkışı arkadaşlarınızla buluşmak için farklı sebepler bulabilirsiniz...



Hamamda buluşalım

Şehir hayatının yorgunluğunu atmak için en güzel sosyalleşme şekli hamama gitmek... Geleneksel hamam kültürünü yaşatmak gerek elbette... Çukurcuma Hamamı, aslına uygun bir yenilenme sürecinin ardından kapılarını açtı. Bu hamamı, Ferzan Özpetek'in 'Hamam' filminden hatırlayacaksınız. Bir arkadaşınızla hamamda stres atmak ve film üzerine sohbet etmek için harika bir yer.



Dolunayda yüzelim

Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın dokuzuncususu, 28-30 Eylül'de Bodrum'daki Hapimag Sea Garden'da dolunay altında gerçekleşiyor. Rekortmen yüzücü Güney Afrikalı Carina Bruwer da bu şampiyonaya katılmak için Türkiye'ye geldi. Bruwer, yarışmanın 5K Dayanıklılık Yarı Maraton ve Dolunay Yarışı'nda da yüzecek. Şampiyon sporcu, ayrıca Sterling EQ isimli pop rock enstrümantal müzik grubunun da kurucusu. Üç kadından oluşan grupta, Bruwer da flüdüyle yer alıyor. Bu akşam Bodrum'da grubun konseri var. Dolunayda hem yüzmek, hem sosyalleşmek için harika bir gün.



Bienal'i turlayalım

Artık işten çıkıp biriyle görüşmek için illa bir etkinlik arıyoruz. Eğer bir etkinliğimiz yoksa, sadece kahve eşliğinde sohbet etmeyi pek tercih etmiyoruz. Şu sıralar şehrin en güzel sanat etkinliklerinden biri olan Bienal, açık ara tüm sosyalleşme programlarının başında yer alıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 4'üncü İstanbul Tasarım Bienali, 'Okullar Okulu' temasıyla açıldı. Pera Müzesi'ndeki Judith Seng/Rol Yapan Nesneler VIIAkışkan Ölçüler Okulu mutlaka görülmeli. Kapalıçarşı'da ürünlerin fiyatının günün her saatinde farklı olmasından ilham alan bu projede, renkli kumların arasında gezinirken uzun uzun düşünüp arkadaşınızla sohbet edebilirsiniz.