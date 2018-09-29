17 yaşında, dünya tatlısı bir kız. İşini, hakkını vererek yapanlardan...

Çalışkan ve disiplinli.

Genç yaşında imza attığı tasarımlar ve başarılarıyla adından söz ettiriyor. Tüm gençlere ilham olacak bir hikayesi var. Beş dili, ana dili gibi konuşuyor. Henüz lisede olmasına rağmen birçok işi aynı anda yapıyor. Ma Primi Giovani markasını kuran ve Milano'da yaşayan gururumuz Defne Yiğit'ten bahsediyorum. Defne, "Daha 17 yaşındayım ve Ma Primi Giovani'nin de benimle birlikte büyüyeceğine inanıyorum" diyor. İki-üç yıldır kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor; köy okullarına kütüphane kurulmasına destek sağlıyor. Ayrıca hafta sonları çocuklara İngilizce dersleri veriyor.

Defne, son dönemde adına sıkça rastladığımız Off-White markasıyla iş birliği yapmış ve 15 parçalık bir koleksiyon hazırlıyor. Koleksiyon, yurt dışındaki seçili Off-White mağazalarında satışa çıkacak.

Defne, Türkiye'de de limitli bir koleksiyon sunmayı düşünüyor.

Kasım ayında Dubai'ye gidecek olan genç tasarımcı, "Muhtemelen Aralık ayında Dubai'de de satışta olacağız" diyor. Nice başarılara Defne... Umarım onun hikayesi, tüm gençlere ilham olur.