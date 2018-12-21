GÜNAYDIN ailesi olarak 2019'a erken merhaba demek için bu yıl da People İstanbul'da toplandık. Sahnede her yıl olduğu gibi yine birbirinden değerler isimler vardı.

Aleyna Tilki, Gülşen, Edis ve Ajda Pekkan'ın fotoğrafı tam bir star tablosuydu. Seda Sayan ve Oğulcan Engin'in her anı da anne-oğul aşkını anlatan bir tablo gibiydi.

Fatih Ürek, etrafına neşe saçıyordu. Mustafa Ceceli şarkı söylerken bile ondan gözlerini ayırmayan eşi Selin İmer, gecenin en sempatiklerindendi.

Hande Subaşı'nın sahne performansı da, kıyafeti de müthişti. Hakan Altun'un davetiyle sahneye çıkan Derya Bedavacı da herkesi müthiş sesiyle tanıştırdı.

Esra Erol ise gecenin en zarif, en şık isimlerindendi.

Kendisiyle ayak üstü sohbet ederken yılbaşı programını sordum, "Atv'de program çekimi olduğu için evdeyiz ailecek" dedi. Ardından ünlü sunucu, beş senedir her yılbaşı gecesi kardeşleriyle Eyüp Sultan'a gittiklerini, dua ettiklerini, sonra salep için eve döndüklerini belirterek ekledi: "Bunu ritüel haline getirdik, çok iyi geliyor bize." Söyledikleri öyle hoşuma gitti ki gece boyunca unutamadım.



HEP GÜLELİM

Beyazıt Öztürk ve Murat Boz, GÜNAYDIN için beyaz deftere yeni yıl mesajlarını yazdı.

Öztürk '2019 harika, mutlu, huzur dolu bir yıl olsun, hep gülelim' diye yazdı. Gerçekten de Öztürk'ün hayali gibi bir yıl geçsin, hep gülelim.





31 ARALIK GECESİ NE GİYECEĞİZ?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da herkes yılbaşı gecesi ne giyeceğinin derdine düştü. 31 Aralık gecesi ne giyeceğinize hâlâ karar veremediyseniz, benim önerim Adil Işık, Love my Body koleksiyonu. Koleksiyonda; yılbaşı gecesi kırmızı giyme geleneğine uyarak şıklığınızı konuşturabileceğiniz bir sürü tasarım var.