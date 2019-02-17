69. Uluslararası Berlin Film Festivali Ana Seçkisi'nde yarışan Emin Alper'in yeni filmi 'Kız Kardeşler', dünya prömiyerini yapmasının ardından Screen Daily dergisine değerlendirme veren sinema eleştirmenleri tarafından en yüksek oyu aldı.

Fatih Akın'ın 'Altın Eldiven'i ise çok sert eleştirildi.

Sert eleştiri demek az bile gelebilir çünkü yurt dışındaki sinema eleştirmenleri bizimkilere hiç benzemiyor. Hem çok ağır eleştiriyorlar, hem de benzetme konusunda çok yaratıcılar.

Bir değerlendirmede, 'Altın Eldiven' için 'Acımasız bir şekilde keskin; lazımlığın sinematik karşılığı' deniyor. Dahası da var... Seri katil 'Fritz Honka' hakkında;

'Tarihsel bir drama. Akın'ın çirkinlikteki boş gösterisinde izleyicisini iğrendirmekten başka bir şey yapma isteği yok' da deniyor. 'Talihsizlik ve ahlaksızlığın korkunç bir portresi' diyerek son darbeyi yapıyor sinema eleştirmeni David Ehrlich. Bunları okuduktan sonra umarım filmi izlemeye cesaretiniz olur.

Bu arada bir seri katili konu alan 115 dakikalık korku filmini izleyenlerin büyük bölümü, aşırı şiddet dolu sahnelere dayanamayarak erkenden filmden çıkmış.