"Sinemayı insanların gözleri önünde onurlandırmaktan daha iyi bir kutlama yöntemi olabilir mi?" diye soruyor ünlü komedyen ve yapımcı Seth Rogen. Sinema dünyasının önemli isimleri, hazırladıkları bildiri ile bu soruyu Akademi Ödülleri Komitesi'ne de sordu.



BİLDİRİ YAYINLADILAR

'Neden?' diye soracak olursanız... Akademi Ödülleri'ndeki bitmek bilmeyen krizler her geçen gün daha da artıyor. 91'inci kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri, bu yıl sürekli tartışılan kararlara imza atıyor.

Kararlardan biri, bu yılki Oscar Töreni'nde dört kategoride yer alan ödüllerin reklam aralarında verilecek olmasıydı.

Karara göre; 24 Şubat gecesi düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni'nde; En İyi Kurgu, En İyi Sinematografi, En İyi Live- Action Kısa Film ve En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı kategorilerinin ödülleri reklam aralarında sahiplerine verilecek. Yetmezmiş gibi, bu kişilerin ödül konuşmaları da sadece sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

Şimdi bu ayrımcılık değil de nedir? Madem ayrımcılık yapacaksın, ödül verme. İnsanları küçük düşürmeye, yok saymaya niye gerek duyuyor Akademi?

İnsanları kategorisine göre ayırmak, 'Oscar'ın kadar konuş' demek değil mi? Sinema bir bütündür; oyuncusu da, kurgusu da, en iyi saç-makyajı da çok değerlidir.

Akademi'nin büyük tartışma yaratan bu kararı üzerine yönetmenler, görüntü yönetmenleri ve yapımcılar hemen tepkilerini ortaya koydu. Tıpkı Türkiye'de yakın zamanda yaşanan sinema salonu işletmecilerine karşı yapımcıların birlik olması gibi, şu günlerde ABD'de de Akademi'ye karşı birlik olundu.

Akademi'nin verdiği bu karar, bir mektup aracılığıyla sinema sektörüyle paylaşıldı.

Mektubun yarattığı tartışmanın ardından, 95 sinemacı tarafından bildiri hazırlandı.

Hazırlanan bildiri, Akademi'ye olan ortak kızgınlığı belirtiyor. Aralarında Oscar adayı 'Never Look Away'in görüntü yönetmeni Caleb Deschanel, 'Vice' filminin kurgu tasarımcısı Hank Corwin, üçer kez Oscar ödülünün sahibi olan Robert Richardson, Vittorio Storaro ve Emmanuel Lubezki, ikişer kez ödül sahibi olan Janusz Kaminski ve John Toll, Damien Chazelle, Dee Rees, Spike Jonze, Ang Lee, Cary Joji Fukunaga, Martin Scorsese ve Seth Rogen gibi isimler yer alıyor. Sinemacıların hazırladığı bildiri, Akademi'nin bu kararının yanı sıra sinema sektöründeki hiyerarşiyi de protesto ediyor.



OYLAR BASINA SIZDI

Oscar Ödülleri'nde verilen oyların gizliliği çok önemlidir, hatta gizliliğe uymayanlara çok ciddi yaptırımlar da vardır. Bu sene durum biraz farklı; isimleri açıklanmayan dört Akademi üyesinin oyları basına sızdı. Akademi bir krizi yönetmeye çalışırken diğeri patladı ve Akademi'nin tüm gelenekleri bir bir bozuldu. Kalbimiz 'Roma' ile... Akademiye'ye krizleri yönetme konusunda bol şans.