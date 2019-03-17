Bu sene 38'incisi düzenlenecek olan İstanbul Film Festivali'nde Netflix'in ilk Türk orijinal yapımı 'Hakan:

Muhafız'ın ikinci sezonunun galasının yapılacağı duyuruldu.

Yanlış okumadınız, 5-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde bir ilk gerçekleştirilecekmiş.

Aman ne ilk; olmaz olsun böyle ilk. Festival neden ilklerini daha kayda değer bir atılımla gerçekleştirmiyor? Netflix, dizinin galasını neden başka yerde yapmıyor?

Yanlış anlaşılmasın;

Netflix yapımları, festivallerde gösterilebilir.

Film beyazperde de izlenir, Netflix'te de.

Ancak Netflix'in kültürel atağı neden 'Hakan:

Muhafız'; konumuz bu.

Diziyi tüm önyargılarımı kenara koyup izlememe rağmen dördüncü bölümde önsezilerime güvenmem gerektiğini gösterdi. O dört bölüm nasıl geçti bir ben bilirim.

'Hakan: Muhafız' ne zaman bu kadar abartılıp köklü bir film festivalinin programından daha çok konuşulacak noktaya geldi? Dizi ne orijinal, ne de festivalde olmayı hak ediyor. Siz bu diziyi bir kenara bırakın, şahane film programına göz atın.