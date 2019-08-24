Teknolojinin yeniliklerine heyecanlananlardansınız, Apple'ın davetlisi olarak gittiğim Moskova'da öğrendiğim iOS 13'ün yeni özelliklerine eminim bayılacaksınız. iOS 13, tasarımıyla iPhone'umuza yepyeni bir görünüm kazandırmış. Yeni Koyu Mod öyle cool ki, loş ışıklı ortamlar için mükemmel; gözlerimizi fazla yormuyor ve etrafımızdakileri rahatsız etmiyor. iOS 13'de Fotoğraflar sekmesi de güzel olmuş. Tüm fotoğraflarınızı bir arada görüntüleyebiliyor, özel fotoğraflarınıza odaklanabiliyor veya değerli anılarınızı hatırlayabiliyorsunuz. iOS 13'ün en güzel özelliklerinden biri de, artık fotoğraf üzerinde yapabildiğimiz düzenlemelerin neredeyse tamamını şimdi videolar üzerinde de yapmak mümkün. E-Postamı Gizle özelliği de herkesin beklediği bir özellikti. iOS 13 ile mail adresinizi paylaşmayı veya gizlemeyi seçebiliyorsunuz. Dilerseniz, Apple'ın size özel bir mail adresi oluşturmasını ve gelen mesajları bu adres üzerinden gerçek mail hesabınıza iletmesini de isteyebiliyorsunuz.