Son dönemde tatil denilince kafamıza kodlanan Çeşme-Bodrum ikilisini reddeden insan sayısı giderek artıyor. Öyle ki kiminle konuşsam herkes yeni bir yer arayışında. Benim bu yılki rotam Marmaris, Datça ve şahsına münhasır Akyaka oldu. 'Şahsına münhasır' diyorum çünkü burası ne onların alternatifi, ne de benzeri. Türkiye'nin seçili yavaş şehirlerinden (Cittaslow) biri olan Akyaka'nın popülerleşme sebeplerinden biri de, dünyanın dört bir yanından kiteboard sporu tutkunlarının uğrak yeri olması. Mercedes-Benz Türk'ün 2016 yılından beri isim sponsorluğunu üstlendiği, kiteboard sporunun öğretilmesi, icra edilmesi ve bilinirliğinin artırılması amacıyla kurulan kiteboard okulu Kite- Mercedes by Bilge Öztürk, bölgenin ilklerinden ve buranın tanıtımı için en çok çalışanı. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından kiteboard sporcularını ağırlıyorlar. Örneğin geçtiğimiz günlerde Lasse Walker'ı ağırladı. Walker, havada uçma şovu bittikten sonra "Çok şanslısınız, kite için iyi bir bölgeniz var" dedi. Ülke tanıtımına da büyük katkı sağlayan bu yer için daha çok yapılacak şey var ama bir yandan da insan buradaki izole yaşam böyle kalsa keşke diyor.



ARABADAN DJ KABİNİ

'KiteMercedes by Bilge Öztürk' okulu; gerek profesyonellikleri, gerekse etkinlikleriyle takdir edilmeyi hak ediyor, üstelik tam bir kadın gücü örneği. Bilge Öztürk ve Berna Öztürk kardeşler bir an bile durmadan çalışıyorlar. Abla-kardeş, Bir Güç Gösterisi etkinliğinde Mercedes-Benz X-Class V6 ile denizde şov yaptı. Ardından Berna, X-Class'tan yapılmış DJ kabinine çıktı ve tüm kite sahilini eğlendirdi. İsteyenler, arabanın gücünü görmek için mısır tarlaları arasında test sürüşü gerçekleştirdi. Arabanın üstün off-road yeteneği, Akyaka'nın bol virajlı yollarına iyi uyum sağladı.



MİLLİLİK MÜJDESİ

Okula adını veren milli sporcu Bilge Öztürk, Olimpiyat Komitesi tarafından Ekim ayında Katar'da düzenlenecek olan ANOC World Beach Games-Dünya Plaj Oyunları'nda Türkiye adına kota kazandı. Dünya sıralamasında ilk 20'ye girip kota alan sporcular, Olimpiyat Komitesi'nin daveti ile bu yarışlara katılmaya hak kazanıyor. Öztürk, kiteboard sporunun 2024 yılındaki Paris Olimpiyatları'na dahil edilmesiyle, bu branşta Ekim ayında yapılacak ilk yarışında Türkiye'yi temsilen olimpik kota alan ilk kadın sporcu olacak. Kiteboard sporunda bayrağımızı taşımaya devam edecek olan Bilge'ye inancımız da, güvenimiz de tam. Nice başarılara...



BUNGALOVLAR ÇOK GÜZEL

Kite sahilinde bu yıl açılan bungalovlar, sadece kite'cılar için değil, doğa tutkunlarının da bayılacağı bir yer. Bu bölgenin gün batımları ve gün doğumları çok meşhur. Sabahları arka tarafta bulunan Azmak Nehri'ne girerek güne başlamak da bulunmaz bir deneyim.



RUHUNUZ DA DOYACAK

Akyaka, her yıl daha da gelişiyor ve büyüyor. Room Kite Mansion'un müzik programları bu yıl çok konuşuluyor. İlhan Erşahin'in eşsiz müziği, 'Müzikle ruhumu doyurdum' denilecek türden oluyor.