Türkiye'nin en eski sinema festivali Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, 56'ncı yaşını yeniliklerle kutlayacakmış. Festivalin direktörlüğünü üstlenen Ahmet Boyacıoğlu, Mehmet Çalışkan ile yaptığı mülakatta yeniliklerden şöyle bahsetmiş:

"Bu yıl açılış ve kapanış törenleri 10 bin kişilik kapalı spor salonunda yapılacak ve halka açık olacak. Atatürk Kültür Parkı içindeki Antalya Kültür Merkezi'ni gerçek anlamda bir festival merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Yedi gün sürecek festivalde, açılış ve kapanış günleri hariç, beş gün boyunca Antalya Kültür Merkezi'nde her gün saat 12'de halka açık Öğlen Sohbetleri düzenleyeceğiz. Uğur Yücel ve Ercan Kesal, şimdiden bu davetimizi kabul etti. Bu yılki bir başka yenilik de Altın Portakal Sinema Okulu olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'deki üniversitelerde radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar üzerine eğitim alan 100 öğrenciyi Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne davet edecek. Festivale katılacak öğrencilerin otobüsle Antalya'ya ulaşımı, konaklamaları ve yemekleri festival tarafından karşılanacak. 29 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Antalya'ya gelecek öğrenciler festival programındaki bütün filmleri ücretsiz izlemenin yanı sıra, kendileri için hazırlanacak programda yer alan söyleşilere, etkinliklere ve sinema derslerine de katılma fırsatı bulacaklar."

Evet, mülakattan bir kısım böyle ancak ben pek söylenenlerde pek yenilik göremedim, üstelik eksilme gördüm. Heykelin rengi sararmış, ne büyük değişim! Altın Portakal isminin geri gelmesi, hele 40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi. Bunlar yenilik değil, gerçekten şov. Belediyenin de acilen böylesine köklü bir festivali yukarıya taşımak için şovu bırakması gerekiyor.



ZEYNEP ATAKAN'SIZ FİLM FORUM OLMAZ!

Bu festivalin yurt dışından gelen önemli film seçkilerine, sektörün önde gelenlerin katılımına ihtiyacı var. Zeynep Atakan'ın Film Forum'un başında olmaması da büyük fiyasko. Film Forum'da yurt dışından gelen önemli yönetmenler sayesinde birçok yeni nesil sinemacıya kılavuzluk edilmişti. Atakan'ın daha yapacak o kadar çok şeyi vardı ki. Altın Portakal böyle bir ismi kaybettiğine gerçekten yansın ve yenilik atfettiği ama yenilik olmayan etkinliklerle göz boyamaya devam etsin. Atakan'ın olmadığı Film Forum'a da Film Forum denmez.