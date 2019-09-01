Türkiye'nin 2020'de gerçekleştirilecek 92. Akademi Ödülleri'ndeki adayı olarak belirlenen 'Bağlılık Aslı' tartışmalara sebep oldu. Yönetmen Semih Kaplanoğlu'na ideolojik durumundan dolayı filminin Oscar aday adayı olma sevinci bile yaşatılmadı. İnsanlar farklı düzlemden bakarak konuyu enine boyuna tartışmaya, aslında zorlamaya devam ediyor. Öte yandan tartışmalar 'Neden fragmanı yok?', 'Neden filme dair bilgi yok?' 'Bu film mi Oscar'a gidecek?'ten öteye gidilemiyor maalesef.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul tarafından Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film dalında Oscar adayı gösterilen filmle, ülkemiz adına gurur verici bir adım atılıyor ama desteklenmiyor, takdir edilmiyor, üstüne üstlük eleştiriliyor öyle mi? Öyle değil işte, körü körüne eleştirmek yerine, doğru yapılan işi alkışlamayı öğrenin.