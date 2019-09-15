Ülke sinemamızın gündemi bu hafta yine çok yoğundu. Fakat bunun nedeni festivaller veya vizyona giren yeni filmler değil, yine yapımcı Mustafa Uslu'nun yaptıklarıydı. Neşet Ertaş'ın ailesinin, Uslu'ya film çekmesi için izin vermediğini bu köşede okumuştunuz. Şimdi aynı olay, Naim Süleymanoğlu'nun ailesiyle yaşanıyor.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun iki kızı Sezin ve Esin Süleymanoğlu, babalarının hayatının anlatıldığı filmin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Yapımcı Mustafa Uslu ve Dijital Yapım Evi ile Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'na dava açan Esin-Sezin Süleymanoğlu, "Bu film için iznimiz yoktur, film durdurulsun" dedi.

Yapılan açıklamada; "Türk Herkül' olarak film yapılmasının amacı, haksız kazanç elde etmeye yönelik olup, hayatında gizli kalması gereken bazı hususların filmde işlenecek olması, ileride iki kızını toplum içinde küçük düşürmeye yönelik birtakım olumsuz sonuçlar doğuracaktır" denildi. Mustafa Uslu ise açıklamasında, "İzin almak zorunda değilim, kimseyi küçük düşürecek bir sahnemiz yoktur" dedi.

İki kız kardeşin avukatı Aziz Demir ile görüştüm.

"Yasal varislerin izni yok, onlarla ilgili sahnelerin kullanılmasına karşıyız" dedi. Evet, yasal varislerden izin alınmadan film çekilebiliyor ama yapımcı burada durup şunu söylemeli; yasal varislerin iznine saygı duymadım, bari ölen kişiye saygı duyalım ve çekmeyelim bu filmi. Ya da bundan sonrasına Kültür Bakanlığı el atsın ve bu film vizyona girmesin. Filmin çekilmesi durdurulamaz belki ama gösterime girmesi hususunda telif haklarıyla bu konu çözülebilir yani filmin gösterime girmesi engellenebilir engellenmeli de.