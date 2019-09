Sinemaseverlerin merakla beklediği !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali bu hafta başladı. Çok seslilikle büyümeyi amaç edinen !f ruhu, bu yıl da sinema tutkunlarını ortak bir platformda bir araya getiriyor. 22 Eylül'e kadar sürecek festivalde; klasikleşmiş seçkilere ek olarak bu yıl ilk defa !f Çocuk ve !f Jenerasyon gibi seçkiler de yer alıyor. Hangi filmi izlesek diye düşünüyorsanız, işte kaçırmamanız gereken üç film...



1- ABOUT ENDLESSNESS

İsveç sinemasının yaşayan en büyük yönetmenlerinden Roy Andersson'ın son filmi, Venedik Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazandıktan hemen sonra !f İstanbul'da seyirciyle buluşuyor.

Andersson'ın sinema anlayışını, insan yaşamının güzelliği ve acımasızlığı üzerinden yansıttığı filmin konusu şöyle: Bir papaz, yaşama olan inancını yitirmiştir. Sonuç olarak bir psikiyatra başvurur.

Ancak papaz ofise gittiğinde psikiyatrın ofisi kapattığını ve trenine yetişmek üzere olduğunu görür



2- THE DEAD DON'T DIE

Bol yıldızlı bir zombi komedisi izlemeye hazır mısınız? Bağımsız sinemanın en önemli yönetmenlerinden Jim Jarmusch'un imzasını taşıyan korku-komedi türü yapım, zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Korku ve komedinin bir arada olduğu filmde, bir zombi salgınında hayatta kalmaya çalışan kasabalılar konu ediliyor.



3- THE SOUVENIR

Sundance Film Festivali'nde övgü toplayan ve Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan The Souvenir, !f'te kaçırılmayacak filmler arasında. Joanna Hogg'un yazıp yönettiği film, sinemaseverleri 80'lere götürüyor. Martin Scorsese'nin yapımcılığını üstlendiği film; sinema bölümünde okuyan Julie'nin, karizmatik ama güvenilmez Anthony ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyi anlatıyor.