Kaç gündür içimiz yanıyor, ülkemiz yanıyor, bu ekolojik darbe değil de ne? Nasıl bir tesadüf ki bu; eş zamanlı 21 ilimizde toplam 58 orman yangını gerçekleşti. Antalya'nın Manavgat ilçesinin ardından Adana, Osmaniye, Muğla'nın Datça, Milas, Köyceğiz ile Marmaris ilçeleri, Kocaeli, Mersin, Elazığ, Hatay, Kırıkkale, Karaman, Kayseri, Kilis, Kütahya, Aydın'ın Didim, Antalya'nın Alanya ve Ankara'nın Polatlı ilçelerinde bazıları söndürülen yangınlar çıktı.







Bodrum'da çaresizlikle siren seslerini dinliyorum, itfaiyeleri ve paylaşılan içler acısı görüntüleri izliyorum. Öte yandan bu acı anda, ülke yanarken 'ama'lı cümleler kuranları da anlamaya çalışıyorum. Yitip giden ormanlar, evler, canlar varken; 'Ama uçak', 'Ama otel' demenin, bu öfkenin ne gereği var.







Hele ülke yanarken eğlencesine devam edenler, doğum günü kutlayanlar... Hiç mi empati duygunuz yok? Belli ki yok, bari sosyal medyada bir gün ara verin şovunuza. İnsanlık sınavından bu afette de geçemediniz.







SİNEMA SALONLARINDAKİ SAKİNLİK NORMAL

Geçtiğimiz hafta sonu Box Office Türkiye verilerine baktığımızda; 21 filmin vizyonda olduğu, 192 bin 125 kişi tarafından izlendiği görülüyor. Toplam hasılat ise 4 milyon 607 bin 224 TL. Pandemi öncesinde yaz aylarındaki hafta sonlarına baktığımızda durum farksız değil. Örneğin 2019 yılının 26-28 Temmuz hafta sonunda 41 film vizyondaymış ve 213 bin 341 kişi tarafından izlenmiş. Özetle; pandemiden dolayı sinemalar boş değil, yaz aylarında sinema salonlarına ilgi azalıyor, bu da normal.







'DENİZDEN ÇIKIP RESİM YAPMAYA KOŞUYORUZ'

Çeşme'deki bir arkadaşımla konuşuyorum. "Burası Bodrum'dan farksız değil, kalabalık ama biz izole takılıyoruz, denizden çıkıp resim yapıyoruz" diyor. Bir dakika, denizden çıkıp resim yapmak mı? Hem de öyle bireysel değil, kolektif bir çalışma... Bu dahiyane aktiviteyi yapan kişi ise ressam Sedef Gali'den başkası değil. "Çöp adam çizemem" diyenlerin bile içindeki ressamı ortaya çıkartıyor. Sedef Gali, New York'taki ArtHouse projesini önce İstanbul'a, yazları da Ege'ye taşıdı. Tüm sanatseverlere kapısı açık, hatta sevmeyene de. Gali, "Herkes ressam ve sanatçı olmak zorunda değil ancak her insanın kendi renkleri var ve bu renkleri ortaya çıkarmalarını sağlayabilecekleri bir ortam burası" diyor.







ArtHouse on The Beach bu sene Çeşme Before Sunset'te. Bir hafta sonu etkinliğinin konuk sanatçısı ise Sarp Kerem Yavuz olmuş. Beraber, enstalasyonları, resimleri; ney, çello, hand drum ve perküsyon eşliğinde yapmışlar. "Nasıl kaçırdım bu etkinliği?" diyorsanız, Sedef'in bu yaz bitmeden Ege'de başka bir sürprizi daha olacak. Sonrasında da İstanbul'daki Arnavutköy köşklerinden birindeki ArtHouse'unda bir ay sürecek bir sergi gerçekleştirecek.