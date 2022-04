22 Nisan Dünya Günü'nün anlam ve önemine yakışır etkinlikler düzenlendi. İklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla uluslararası çapta kutlanan bu günde, hayata geçen atölyelerden çöp atölyesi ilgi çekiciydi. Neden derseniz, Onaranlar Kulübü'yle beraber başlayan çöp atölyesi, kuş evi yapımıyla sona erince ortaya fantastik bir deneyim çıkıyor da ondan. Uzun zamandır bu kulübün yaptığı birçok işi takip ediyorum, bugün 2 bin üzerinde gönüllüyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Şehrin belirli noktalarında hasar gören yerlerin sanatla dönüşmesini sağlıyorlar.







Onaranlar Kulübü'nün en temel ilkesi ise sürdürülebilir katılımcılık ile insanların kendi kentlerine dahil olabileceği projeler oluşturmak…

Önce Move to Zero ve sürdürülebilirliği odağında tutan Yaratıcı Atölye'nin yürütücüsü oldular. Yaratıcı Atölye'yi tanıtan ve 'Çevreye Duyarlı' kampanyası ile yayınlanan reklam filminde, Onaranlar Kulübü ekibi ile birlikte Cedi Osman da topluluk temsilcisi olarak yer aldı. Bu film için Onaranlar Kulübü atık malzemeleri kullanarak bir basketbol potası üretti. Tasarımın teknik ve uygulama çizimlerini onaran Umut Erkin Güngör hazırladı. Onlar İstanbul sokaklarında gördüğünüz her hasarlı bölgeyi renklendiren sanatla iyileştiren bir topluluk, dilerim gönüllüleri milyonları bulur, projeleri de hiç bitmez.







PARALEL EVRENDE 400 MİLYON $'A YAT

Dünyanın ilk metaverse yat şirketi, dünyanın en pahalı NFT'si olarak 'Indah' isimli mega yatın NFT'sini satışa çıkaracağını duyurdu. Her şeyin NFT'si var artık yatların da olmalı tabii ancak burada konu sadece NFT değil, paralel evrende yat alma eylemi, gerçek hayatta da olabiliyor. Hem sanal hem gerçek bir bir dünya vaad ediliyor. Dünyanın lüks yat gemi tasarımcılarından biri tarafından inşa edilecek yatın aynı zamanda NFT'ye sahip olan kişi tarafından gerçek dünyada da alınacak olması son derece pazarlama harikası. Düşünsenize NFT alan kişi tasarım harikası 120 metre uzunluğundaki mega yata da sahip olacak. NFT'nin fiyatı şimdilik 400 milyon dolar olarak belirlendi. Bakalım kim alacak, bekleyelim görelim.







MICHELIN İSTANBUL'DA KİME GİDER?

Yıllardır neden Michelin yıldızlı restoranımız yok derken o gün nihayet geldi. Gerçekten de gurur duyulacak bir gelişme. Mart ve nisan başında açıklanan Dubai ve Estonya'dan sonra Michelin Rehberi'nin mercek altına aldığı 38. destinasyon İstanbul oldu. Michelin, seçilen ilk restoranları 11 Ekim'de açıklayacak. Böylece İstanbul, gastronomisi ön plana çıkarılan 38. uluslararası destinasyon olacak. Şimdiden müfettişlerin kime kaç yıldız vereceği merak edilirken herkes gönlünden geçen Michelin yıldızlarını sevdiği kişilere ve restoranlara dağıttı bile. Bugünlerde kimi görsem favorisinden ve tahmininden bahsediyor. 'Ya biz üç yıldızı göremeyiz, bir taneyi birkaç yer alır' diyen karamsar tahminler de duyuyorum. Benim gönül Michelin yıldızlarım şimdiden Mehmet Gürs, Fatih Tutak ve Çiğdem Seferoğlu'na gidiyor. İstanbul'daki restoranların seçimi, profesyonel müfettişleri tarafından neredeyse yüz yıldır uygulanan köklü ve evrensel Michelin Rehberi yöntemine göre yapılacak. Müfettiş ekipleri tamamen bağımsız ve gizliliklerini koruyarak yemeklerin kalitesini 5 kritere göre değerlendirecek. Bu kriterler, ürünlerin kalitesi, pişirme tekniklerine hakimiyet, lezzetlerin uyumu, şefin mutfağındaki karakter ile menüdeki ve müfettişlerin ziyaretleri arasındaki tutarlılık olarak sıralanıyor. Michelin rehberinin kategorileri şunlar: Bir Michelin yıldızı, yüksek kalitede bir mutfağa sahip bu restoran uğramaya değer. İki Michelin yıldızı, mükemmel yemekler yapılıyor, bu restoran rota değiştirmeye değer. Üç Michelin yıldızı ise olağanüstü mutfağa sahip, özel olarak bu restorana gitmeye değer. Bakalım hangi restaurantımız kaç yıldız alacak?