Hipoglisemi beyin işlevlerini bozuyor

Düşük kan şekeri ciddi bir durumdur ve vücut işleyişinin ters gittiğine işaret eder. Belirtileri dikkate alınmazsa bir süre sonra beyin işlevleri bozulmaya başlar

'Şekerim düştü' sözünü duymuşsunuzdur. Yorgunluk veya açlıkla gelen kötü hissiyat için kullanılır genellikle. Ancak düşük kan şekeri bu kadar basit bir durum değil. Kandaki glikoz seviyesi normalin altına düştüğünde hipoglisemi meydana gelir. Vücut yakıt için glikoza ihtiyaç duyduğundan, vücudun normal işleyişini sürdürebilmesi için sabit kan şekeri seviyesi büyük önem taşır.



GÖRMEZDEN GELMEYİN

Diyabetli kişiler, doğal olarak hipoglisemi için daha fazla risk altında. Hormon eksiklikleri, karaciğer veya böbrek bozuklukları ve pankreas tümörleri gibi diğer nadir durumlar hipoglisemiye neden olabilir. Oruç tutmak veya uzun süren açlığın ardından egzersiz yapmak da kan şekerini düşürebilir. Bu durumların nadir olduğu düşünüldüğünde diyabet olmadan hipoglisemi belirtilerinin ortaya çıkması pek olası değil. Düşük kan şekeri ciddi bir durumdur ve vücut işleyişinin ters gittiğine işaret eder. Hipogliseminin erken dönem işaretleri net olmamakla birlikte başka sebeplerden kaynaklanan belirtiler de olabilir. Ancak diyabet riski altındaysanız belirtileri görmezden gelmemeniz gerekiyor.







Yorgunluk

Titreme veya zayıf hissetme

Sinirlilik

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Terleme

Endişeli ruh hali

Bu belirtilerin yaşanıp önlem alınmaması halinde kan şekeri düşmeye devam eder. Beyin düzgün çalışmamaya, bilişsel belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Bu noktada acil bir durum için alarm zilleri çalıyor demektir.

Geveleyerek konuşma

Bulanık görme

Nöbetler

Bilinç kaybı







KAYNAĞINI ARAŞTIRIN

Hipoglisemi riskiniz varsa ve bu belirtileri yaşamaya başladıysanız vücut tarafından hızlı işlenebilir şekerli bir atıştırmalık yiyerek ya da meyve suyu içerek atağı önleyebilirsiniz. Ayrıca hipoglisemi atağı riskini en aza indirmek için glikoz seviyenizi yakından takip etmenizde fayda var. Düşük kan şekeri belirtilerini düzenli olarak yaşıyorsanız, altta yatan nedeni bulmak için mutlaka doktora görünün. Tedavi altta yatan nedene bağlı olarak yapılır. Doğru ve etkili bir tedavi için kan şekeri seviyenizin gerçekte ne olduğu, belirtilerin diyabet mi yoksa farklı sağlık sorunları kaynaklı mı olduğu belirlenmeli. Diyabet teşhisiniz varsa ve sık sık hipoglisemi yaşıyorsanız kan şekerinizi normal aralıkta tutmak için yine doktorunuzun yönlendirmesiyle farklı yöntemler denemeniz gerekebilir.







HEM KALBİNİZİ KORUYUN HEM DİYABETİ KONTROL EDİN

Yeni bir araştırma; aşırı kiloyla birlikte tip 2 diyabete sahip kişiler için hastalığı kontrol altına almaya ve kalbi korumaya devam etmeye yardımcı olacak yaşam tarzı değişikliklerinin nasıl yapıldığını ortaya koydu. Çalışmadaki kişilerin yüzde 85'inde, kilo kaybına ve fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik müdahalelerin potansiyel kardiyovasküler sorunları azalttığı görüldü. Ancak çalışmadaki kan şekeri kontrolü zayıf olan kişiler için, kan şekeri seviyeleri kontrol altına alınmadan yapılan yaşam tarzı müdahalelerinin kalp krizi riskini yüzde 85 artırdığı ortaya çıktı. Eğer tip 2 diyabeti kontrol altına almak istiyorsanız önce kan şekeri seviyenizin ilaç ve beslenme yoluyla normal aralıkta seyrettiğinden emin olun. Doğru seviyeyi sürdürebildiğinizde yaşam tarzınızda da değişiklikler yapmaya hazırsınız demektir. Spora ve diyete başlayabilirsiniz.