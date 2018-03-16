Sinema filmi ve aynı esnada yaşanan atıştırmalıklar ayrılmaz bir ikili gibi adeta. Sinemaya gittiğimizde patlamış mısır yemek, alaska frigo almak, evde aile boyu dizi keyfi yapmaya niyetlendiğimizde annemizin kek, poğaça gibi yiyeceklerle sürekli yandaki sehpadan midemize destek atması, hiçbir şey bulamazsak illa ki o filmi izlemek için olmazsa olmaz olan cipsi yakınımızdaki bakkaldan sipariş vermek ve yanına illa ki bol asitlisinden bir içecekle tamamlamak gibi birçok eşlikçisi var şu film izleme aktivitesinin.

Ben de bugün size favorim olan film atıştırmalıklarımı yaptım. Afiyet olsun...

ÇİKOLATA PARÇALI DONDURMA SANDVİÇ

4 top dondurma

1 kase çikolata parçaları

Hazır kurabiye ya da bisküvi

Yapılışı: Dondurmanın içine çikolata parçalarını koyup karıştırıyoruz. Bisküvi ya da kurabiyelerin arasına bir top dondurma koyup sıkıştırıyoruz. İsterseniz çikolata sosa bandırabiliriz ya da etrafına fındık fıstık serpebiliriz. Çok pratik ve ekonomik, atıştırmalık bir tatlı oluyor.

EV YAPIMI BAHARATLI PATATES CİPSİ

2 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

Zerdeçal

Kimyon

Karabiber

Yapılışı: Patateslerin kabuklarını soyuyoruz ve mümkün olduğunca ince dilimliyoruz. Bir kasede suyun içinde bekletiyoruz. Nişastasının çıkmasını sağlıyoruz. Bu işlemi iki kere tekrarlarsak daha çıtır oluyorlar. Patatesleri çıkarıp kuruluyoruz. Bir kasede sıvı yağ, tuz, kırmızı toz biberi diğer baharatlar ile karıştırıyoruz. Patatesleri önlü arkalı bu karışıma buluyoruz. Önceden ısıttığımız 170 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Fırının kapağını açıyoruz ve patatesleri tek tek ters çevirip tekrar fırınlıyoruz. Çıtır çıtır olunca patates cipsimiz hazır demektir.

NEFİS TAVUK KANATLARI

1 kg. tavuk kanat

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2-3 yemek kaşığı acı biber sosu

1 adet küçük soğan

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

Karabiber

Yapılışı: Sarımsak ve soğanı küçük küçük doğrayıp bir kaseye alıyoruz. Üzerine zeytinyağı, acı biber sosu, tuz, karabiber ve kırmızı biber ilave edip karıştırıyoruz. Tavuk kanatlarını ekleyip iyice karıştırıyoruz, bir saklama kabına koyuyoruz ve buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Fırınımızın ızgara bölümünü açıp ısıtıyoruz ve tavukları pişiyoruz.

EV YAPIMI ŞEKERLİ PATLAMIŞ MISIR

1 çay bardağı mısır

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı şeker

Yapılışı: Mısır patlatacağımız tenceremizi ısıtıyoruz. Yağ ve mısırı iyice karıştırıp tencereye alıyoruz. Mısırların rengi değişmeye başlayıncaya kadar kapak açık kalabilir. Şekeri ekleyip kapağını kapatıyoruz. Tencereyi arada bir sallayarak mısırları patlatıyoruz.

Püf noktası

İçine iki tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı sarımsak tozu ekleyerek enfes patlamış mısırlar elde edebilirsiniz.